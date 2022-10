Climat - Avec le rebond des émissions, l'Europe doit "rectifier le tir"

(Belga) Avec le rebond des émissions de gaz à effet de serre en 2021, l'Europe doit rectifier le tir si elle veut atteindre ses objectifs de réduction, a annoncé mercredi l'Agence européenne de l'environnement (AEE).

Selon les données préliminaires des États membres mises en avant dans le nouveau rapport de l'AEE, les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté de 5% en 2021 par rapport à 2020, majoritairement du fait de la reprise économique. Ces émissions restent toutefois inférieures de 6% au niveau prépandémique de 2019. "L'objectif de réduction des émissions de 55% pour 2030 (par rapport à 1990) ne devrait pas être atteint selon les projections actuelles", a prévenu une experte de l'agence Melanie Sporer, lors d'un point presse. Selon elle, il importe de "doubler nos efforts en matière d'émissions de gaz à effet de serre chaque année de 2021 à 2030, par rapport à la période 1990-2020, afin d'atteindre les différents objectifs" européens. C'est dans le domaine de l'approvisionnement d'énergie, le plus gourmand en Europe, que les efforts les plus notables ont été réalisés, note l'AEE. Dans ce secteur, les émissions ont diminué de 43% entre 2005 et 2020 tandis qu'elles n'ont baissé que de 15% et 2% dans le domaine des transports et de l'agriculture. Source d'inquiétude à l'heure où il faut accélérer la transition verte, la part totale des sources d'énergie renouvelables en Europe est restée stable à 22% de la consommation d'énergie en 2021, marquant une halte dans sa forte expansion des dernières années. Cette pause s'explique par une moindre contribution de l'éolien et de l'hydraulique en 2021, parallèlement à un rebond de la consommation d'énergie cette année. Pour l'AEE, il faut la dépasser rapidement - à hauteur d'une augmentation annuelle de 2,5% - pour atteindre l'objectif de 45% d'énergies renouvelables dans la consommation énergétique européenne. (Belga)