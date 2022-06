Climat - Croix-Rouge et WWF partenaires pour lutter contre le réchauffement

(Belga) Des solutions fondées sur la nature peuvent réduire de 26% l'intensité des risques climatiques et météorologiques, affirme un rapport. Plus de 3,3 milliards de personnes sont soumises au changement climatique et aux phénomènes météorologiques extrêmes, selon le texte.

La Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) et le WWF, qui ont rédigé le rapport publié jeudi, lancent un partenariat mondial. Le but est d'encourager les gouvernements et le secteur privé à intégrer la nature dans leurs plans d'action d'adaptation au dérèglement climatique. "La crise climatique est à l'origine de multiples crises humanitaires dans le monde. Son impact sur des millions de personnes s'intensifie", déclare le secrétaire général de la FICR, Jagan Chapagain, cité dans un communiqué commun aux deux ONG. "La nature est notre meilleure alliée. En la restaurant et en la protégeant, nous pouvons aider les écosystèmes à renforcer leur résilience et à continuer de fournir des services essentiels à l'humanité", relève pour sa part le directeur général du WWF Suisse, Thomas Vellacott. Concrètement, le rapport propose de conserver les forêts pour restaurer les terres dégradées et fournir de la nourriture, de restaurer des plaines inondables et des zones humides saines pour réduire l'impact des inondations. Les deux ONG préconisent également de promouvoir une agriculture durable pour se protéger des sécheresses ou encore de restaurer les mangroves et les récifs coralliens pour constituer une barrière protectrice contre les tempêtes et absorber le CO2. De telles solutions pourraient offrir aux pays en développement une protection précieuse contre le coût économique des changements climatiques, en leur permettant d'économiser au moins 104 milliards de dollars en 2030 et 393 milliards de dollars en 2050, souligne l'analyse. (Belga)