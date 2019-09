Climat - Nouvelle mission de l'ESA en 2026 pour mieux quantifier le changement climatique

(Belga) L'Agence spatiale européenne (ESA) a annoncé mercredi une nouvelle mission qui permettra, à l'horizon 2026, de mieux mesurer les radiations émises depuis la Terre vers l'espace, et ainsi améliorer la compréhension du changement climatique.

Ce nouveau satellite, appelé Forum, enregistrera pour la première fois les radiations émises depuis la Terre dans "l'infrarouge lointain", c'est-à-dire dans un spectre électromagnétique plus lointain que les radiations actuellement mesurées, détaille l'ESA dans un communiqué. Ces données "aideront à mesurer le bilan radiatif de la Terre", soit l'équilibre entre les radiations que reçoit notre planète (venues du Soleil) et celles qu'elle émet. "Lorsque le bilan n'est pas équilibré, la température de la planète peut changer, entraînant des conséquences pour le climat", rappelle l'ESA. Les radiations émises dans l'infrarouge lointain représentent "plus de la moitié de l'énergie émise par la Terre dans les grandes longueurs d'ondes". Avec la mission Forum, qui sera construite "dans la perspective d'un lancement en 2026", l'ESA espère avoir "une vision plus claire et détaillée de ce qui se produit à différentes altitudes de l'atmosphère", et "mieux comprendre le bilan énergétique de notre planète". (Belga)