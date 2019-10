Climat: un centre commercial parisien occupé toute la nuit par Extinction Rebellion

(Belga) Une journée et une nuit entrecoupées par un face-à-face tendu avec les forces de l'ordre: des centaines de militants écologistes ont occupé un centre commercial parisien pour lancer une semaine d'action du mouvement Extinction Rebellion (XR) en France.

Dans la nuit de samedi à dimanche vers 04H00 (02H00 GMT), ils ont finalement décidé de quitter les lieux, selon un représentant du mouvement. Samedi vers 10H00, des centaines de manifestants, membres notamment de XR, avaient occupé les lieux dans le calme, choisissant le centre Italie 2, avec ses 130 boutiques et restaurants dans le sud-est de Paris, comme un "symbole du capitalisme". Dix heures plus tard, à la fermeture du complexe dont seule une partie a été occupée, les autorités les ont sommés de partir, selon des militants à l'intérieur, bien décidés à y passer la nuit. Selon des images diffusées en direct sur les réseaux sociaux, les forces de l'ordre, utilisant notamment des gaz lacrymogènes, ont ensuite tenté d'entrer dans le bâtiment dont certaines entrées étaient barricadées avec des tables ou des chaises. Certains militants se sont assis en tenant des parapluies ouverts au-dessus de leur tête, comme les manifestants pro-démocratie à Hong Kong. Ils ont même installé des toilettes sèches et un urinoir improvisé. Avant d'annoncer au milieu de la nuit avoir décidé de partir d'eux-mêmes. En juin, alors qu'ils occupaient un pont à Paris, des membres de XR avaient été délogés par les forces de l'ordre avec notamment l'utilisation à bout portant de gaz lacrymogènes. Les images, abondamment partagées et critiquées sur les réseaux sociaux, avaient conduit à l'ouverture d'une enquête. (Belga)