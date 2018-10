Climat: Un rapport préconise à l'Allemagne de sortir du charbon d'ici 2030

(Belga) L'Allemagne devra sortir du charbon pour la production d'électricité d'ici 2030 au plus tard, dans le cadre de la stratégie mondiale de sortie du charbon d'ici 2050 qui est nécessaire, selon le Giec, pour limiter le réchauffement climatique à 1,5°C, estime un rapport publié mercredi par l'institut Climate Analytics basé à Berlin.

"En éliminant rapidement le charbon de son système électrique d'ici 2030, l'Allemagne rencontrerait son objectif 2020 d'émissions (de gaz à effet de serre, NDLR), enregistrerait d'importants bénéfices à travers le pays en matière de santé publique, à travers une réduction de la pollution de l'air, et retrouverait l'élan dont elle a besoin pour réussir sa transition énergétique", juge le Dr Carl-Friedrich Schleussner, expert scientifique au sein de Climate Analytics. Le rapport, publié le jour où l'Allemagne doit se fixer une date de sortie du charbon, rappelle que la première économie européenne est également le plus important émetteur de gaz à effet de serre de l'Union européenne. Il souligne que l'Allemagne génère plus d'un tiers de son électricité à partir du charbon, l'énergie fossile la plus polluante. Une sortie du charbon pour 2030, accompagnée de fermetures de centrales déjà avant 2020, donnerait un signal fort au reste des pays de l'UE et à la communauté internationale que l'Allemagne reste déterminée à lutter contre le réchauffement climatique et à mettre en œuvre l'Accord de Paris, poursuit Climate Analytics, qui a identifié deux scénarios concrets de sortie du charbon: l'un passant par la fermeture en premier lieu des centrales au charbon les plus polluantes, l'autre passant par l'abandon en premier lieu des unités les moins rentables. Le rapport souligne les importants gains de santé publique qu'une sortie du charbon offrirait à l'Allemagne, ce qui permettrait des économies au niveau des dépenses de soins de santé. Il insiste également sur le fait qu'une telle sortie ne poserait pas de gros problèmes pour la sécurité et l'approvisionnement énergétiques. (Belga)