Colombie: saisie de grenouilles vénéneuses protégées en partance pour l'Allemagne

(Belga) Un chargement de 216 grenouilles vénéneuses en danger d'extinction, d'une valeur marchande estimée à plus de 380.000 dollars, a été saisi par les autorités à l'aéroport international de Bogota en Colombie alors qu'elles allaient être expédiées en Allemagne.

Ces grenouilles étaient dissimulées dans "194 paquets de pellicules photographiques" que leurs trafiquants avaient abandonnés dans des toilettes de l'aéroport El Dorado pour échapper à la police, a indiqué mercredi le secrétariat à l'environnement de la mairie de Bogota. "Il s'agit de la plus importante saisie d'amphibiens confisqués à des trafiquants de faune sauvage à Bogota", a-t-il précisé. Les paquets contenaient trois espèces de grenouilles endémiques de la côte Pacifique colombienne, toutes menacées: 153 Oophaga histrionica (grenouille arlequin), 50 Oophaga lehmani (grenouille vénéneuse de Lehmann) et 13 Oophaga sylvatica (grenouille kiki). Selon les premiers éléments de l'enquête de la police, les animaux avaient été transportés par la route depuis la ville de Cali (ouest) jusqu'à Bogota, d'où ils allaient être expédiés en Allemagne pour être vendus illégalement ou pour récupérer leur venin mortel. "Chaque individu est estimé à environ 2.000 dollars sur le marché illégal, donc la totalité aurait une valeur de plus de 1,2 milliard de pesos (près de 382.000 dollars)", selon la mairie de Bogota. En Colombie, deuxième pays le plus biodiversifié de la planète après le Brésil, le trafic d'espèces sauvages est considéré comme un crime environnemental, puni d'amendes pouvant atteindre un million de dollars. De nombreux trafiquants locaux et étrangers se rendent dans le département du Choco, frontalier du Panama sur la côte Pacifique, pour capturer ces grenouilles. Certains sont tués par leur venin, utilisé par les indigènes pour chasser, d'autres se perdent dans la jungle ou tombent aux mains de narcotrafiquants ou de guérilleros. (Belga)