Conchita Wurst révèle sa séropositivité

(Belga) Le gagnant autrichien de l'Eurovision 2014, qui avait fait sensation sous le nom de "Conchita Wurst", sous une apparence féminine mais portant la barbe, a annoncé dimanche être porteur du virus du sida. Le chanteur a fait cette annonce via son compte Instagram. "Je suis, depuis de nombreuses années, séropositif", y indique le jeune homme de 29 ans. Il ajoute que l'information n'est, "en fait, pas pertinente pour le public", mais qu'il a fait le choix de l'annoncer lui-même face à un "ex-petit ami qui menace de révéler cette information privée".

Depuis que le diagnostic a été posé, Tom Neuwirth (le véritable nom du chanteur) suit "un traitement médical", ajoute-t-il dans ce long message, où il souligne également le soutien inconditionnel de sa famille et de ses amis. Il indique ensuite "espérer donner du courage à d'autres" et contribuer à combattre la stigmatisation des porteurs du virus du sida. Le jeune homme, connu essentiellement pour son personnage de drag queen barbue, termine en rassurant ses fans: "les informations sur ma séropositivité sont peut-être neuves pour vous, mais mon statut de séropositif ne l'est pas. Ma santé est bonne, et je suis plus fort, motivé et libre que jamais." Conchita Wurst, vêtue d'une longue robe cintrée, avait remporté en mai 2014 le concours Eurovision de la chanson avec son titre "Rise like a Phoenix". Le concours avait lieu, cette année-là, à Copenhague au Danemark. Si Tom Neuwirth a évoqué l'an dernier dans les médias la possibilité d'abandonner son personnage de "femme à barbe" qui l'a porté vers le succès, le site officiel de Conchita Wurst renseigne la sortie prochaine, en octobre 2018, d'un album en collaboration avec l'Orchestre symphonique de Vienne, qui promet des "ballades populaires et des chansons de Diva". (Belga)