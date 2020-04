Confinement: contrôles renforcés pour dissuader les départs en vacances

Plus de 160.000 policiers et gendarmes sont mobilisés depuis vendredi et tout le weekend sur des contrôles renforcés pour faire appliquer les mesures de confinement et dissuader les Français de partir pour les vacances de printemps.

"C'est un dispositif de contrôle exceptionnel", a expliqué vendredi le secrétaire d'Etat à l'Intérieur, Laurent Nuñez sur RTL.

Un total de "426.430 contrôles ont été faits sur le territoire national. Le nombre de verbalisations n'est pas plus élevé qu'à l'accoutumé. Ce qui peut être le signe que les Français ont compris qu'il n'y a pas de vacances pour le virus", a déclaré le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner en fin de journée.

"Sur la place parisienne c'est une augmentation des contrôles de 86% et il y a eu seulement quarante personnes qui ont fait l'objet d'une verbalisation en gare, et là aussi, c'est un signe que les Français ont compris", a-t-il dit.

"Le combat est encore devant nous, ces contrôles se poursuivront cette nuit, samedi et dimanche", "en gare, sur les autoroutes, sur les routes, aussi sur les lieux de vacances", a rappelé le ministre.

Mercredi, M. Castaner avait fermement fermé la porte aux traditionnels grands départs pour les vacances de printemps et le grand week-end de Pâques. La zone C qui regroupe les académies d'Ile-de-France et d'Occitanie, est en vacances scolaires à partir de vendredi.

"On ne part pas en vacances pendant la période de confinement", avait déclaré le ministre.

Un message également martelé par le Premier ministre Edouard Philippe jeudi soir. "Il ne doit y avoir aucun départ en vacances", a-t-il déclaré, "pour que le début des vacances scolaires ne se traduisent pas par des trajets qui viendraient ruiner l'effort collectif mené depuis trois semaines".

"Nous serons extrêmement sévère, il n'y aura pas de possibilité de départ", a aussi prévenu vendredi le préfet de police de Paris lors d'un point presse sur un point contrôle aux portes de Paris.

"Je dis à ceux qui persisteraient dans leurs intentions stupides, nous serons là au départ, nous serons là pendant le trajet et nous serons là à leur arrivée", a-t-il dit précisant que "8.277 fonctionnaires et militaires seront mobilisés tout au long du week-end pour assurer ces contrôles".

De son côté, la Gendarmerie nationale affirme qu'environ 60.000 militaires seront mobilisés pour assurer les contrôles, et souligne qu'en Ile-de-France, sept escadrons de gendarmerie mobile et trois hélicoptères sont mobilisés en renfort.

Parmi les départements touristiques, la Charente-Maritime - où se trouve l'île de Ré, d'Oléron, Royan ou La Rochelle - a "demandé instamment aux plateformes de location d'hébergement touristique de prendre toutes les dispositions nécessaires pour qu'aucune location saisonnière ne répondant pas à un motif professionnel impératif et dûment justifié n'ait lieu jusqu'à la fin du confinement".

Dans les gares, seulement la moitié des billets ont été mis en vente, a expliqué sur France Info le secrétaire d'Etat aux Transports Jean-Baptiste Djebbari et seuls 6% des TGV, 7% des Intercités et 25% des trains du quotidien circulent.

"Nous faisons en sorte de maintenir un niveau de trafic minimal, qui permette les transports essentiels mais qui nous prémunisse des effets d'exode, comme on a pu le voir à la veille du début du confinement", a-t-il souligné.

"Je suis un directeur, assumé, de la démobilité (...) 60% des réservations pour TGV pour ces vacances de printemps sont d'ores et déjà annulées", a commenté, sur la plateforme LinkedIn, Alain Krakovitch, directeur de SNCF Voyages.

Par ailleurs, les contrôles seront également renforcés car les grands excès de vitesse ont augmenté de 16%, a indiqué Laurent Nuñez.

Selon un nouveau décompte donné vendredi matin par le secrétaire d'Etat, 6,7 millions contrôles du respect des mesures de confinement, ont été réalisés par les forces de l'ordre. Ceux-ci ont donné lieu à 406.000 verbalisations.