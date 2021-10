Cop 26 - La Chambre approuve à son tour la résolution interfédérale climat

(Belga) La Chambre a approuvé jeudi en séance plénière la résolution interfédérale climat. Le parlement flamand avait fait de même la veille.

Le texte a été discuté entre les parlements des divers échelons de pouvoir en Belgique, au sein du Dialogue Interparlementaire Climat, en vue de la conférence onusienne sur le climat qui se tiendra en novembre à Glasgow (GB), la COP26. La résolution demande entre autres que les gouvernements dégagent avant la conférence un accord sur la répartition de la charge entre les instances fédérées et fédérales belges et sur le financement international du climat. Cet accord n'a toujours pas été trouvé. Au fédéral, le texte a été cosigné par les partis de la majorité, ainsi que par la N-VA et DéFI, présents respectivement dans les majorités flamande et bruxelloise. Le cdH a voté pour, le Vlaams Belang a voté contre et le PTB s'est abstenu. (Belga)