COP24 - Action climatique: l'Onu appelle à "l'ambition, l'ambition, l'ambition"

"Ambition, ambition, ambition, ambition, ambition". Le secrétaire général de l'Onu a appelé samedi la communauté internationale à renforcer son action contre le réchauffement planétaire, à ce stade insuffisante pour contrer les dérèglements du climat.

La 24e conférence de l'Onu sur les changements climatiques a adopté samedi à Katowice les règles d'application de l'Accord climat de Paris, mais n'a pas donné lieu à un nouvel engagement à faire plus et plus rapidement. "Katowice a montré une fois de plus la résilience de l'Accord de Paris, notre robuste feuille de route de l'action climatique", a dit Antonio Guterres, dans un message lu par la responsable climat de l'Onu, Patricia Espinosa. "L'approbation du +programme de travail de l'accord de Paris+ (le mode d'emploi, NDLR) est la base d'un processus de transformation qui demandera une ambition renforcée de la part de la communauté internationale. La science a clairement montré que nous avons besoin d'ambition accrue pour battre le changement climatique", a-t-il ajouté. Et "désormais mes cinq priorités seront ambition, ambition, ambition, ambition et ambition", a-t-il répété dans ce message: "ambition en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d'adaptation (aux impacts, NDLR), de financements, de coopération technique et d'innovation technologique". Pour l'Onu, "l'ambition doit guider tous les Etats membres", appelés par l'accord de Paris à réviser leurs engagements nationaux d'ici 2020: "c'est notre devoir de faire plus et je compte sur vous", a encore dit Antonio Guterres, qui organisera en septembre à New York un grand sommet climat consacré au renforcement des engagements nationaux. Le diplomate portugais est revenu trois fois à la COP24, pour contribuer à faire avancer des tractations à la peine.