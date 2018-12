COP24 - La COP24 joue les prolongations à Katowice

(Belga) La 24e conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP24), censée se terminer ce vendredi, jouait les prolongations à Katowice, en Pologne, comme il en est devenu la tradition avec les COP.

La présidence polonaise a fait savoir vendredi soir qu'elle avait l'intention de diffuser des brouillons de décisions après 1h00 du matin, avant la tenue de séances plénières à 4h. La conclusion de la conférence climat de l'Onu n'est donc pas attendue avant samedi matin au plus tôt. Cette COP24 a notamment pour enjeu de finaliser les règles de mises en œuvre de l'Accord de Paris, adopté en décembre 2015, un processus essentiel mais laborieux et assez techniques. D'aucuns attendaient également de cette COP24 un relèvement des ambitions dans la lutte contre le réchauffement climatique alors que les engagements pris jusqu'ici par la communauté internationale conduisent la planète sur une trajectoire d'une hausse des températures de plus de 3°C. La place réservée par les conclusions de la COP24 au dernier rapport du Giec sera aussi révélatrice de la bonne volonté des parties à emprunter au plus vite le chemin de la décarbonation. L'Accord de Paris vise à contenir bien en-deça de +2°C et si possible à 1,5°C la hausse des températures mondiales par rapport à l'ère pré-industrielle. Le dernier rapport spécial du Giec, publié en octobre, estime qu'il est encore possible de limiter le réchauffement à 1,5°C mais cela passera par une réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre de près de 50% d'ici 2030 par rapport à 2010. (Belga)