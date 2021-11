COP26: Des citoyens ont marché pour le climat depuis Bruxelles

(Belga) Des passants ont été invités, samedi matin, à marcher quelques minutes sur des tapis de course, installés sur la place de la Monnaie à Bruxelles. Une manière de participer virtuellement à la Marche mondiale pour le climat qui a lieu au même moment à Glasgow, en Écosse.

C'est Youth for Climate et Oxfam Belgique qui avaient organisé cette action symbolique et interactive, pour être vu et entendu à distance dans la capitale écossaise. C'est là que se tient actuellement le sommet sur le climat COP26, et ce samedi, alors que la première semaine du sommet touche à sa fin, des dizaines de milliers de militants descendent dans les rues pour la Marche mondiale pour le climat. Cette marche a lieu à la fois physiquement et virtuellement. Des photos et vidéos du monde entier seront diffusées pour donner la parole à ceux qui ne pourront pas y assister. C'est ainsi que Youth for Climate et Oxfam Belgique ont installé deux tapis de course sur la Place de la Monnaie à Bruxelles, samedi entre 10h30 et 12h00. Les passants - Bruxellois, Belges de passage à Bruxelles ou touristes - ont, de cette manière, pu participer à la marche. Des clichés des participants et participantes, marchant en brandissant des slogans et des symboles du combat pour cette cause, ont été pris. Ils seront envoyés et diffusés à Glasgow. (Belga)