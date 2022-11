COP27: "encore un long chemin" après l'accord sur le climat, estime Pékin

(Belga) Le gouvernement chinois a salué lundi l'accord noué lors de la COP27 en Egypte, mais prévenu qu'il reste "encore un long chemin" à parcourir en matière de coopération à l'échelle mondiale contre le réchauffement climatique.

"La gouvernance mondiale sur le climat a encore un long chemin à parcourir", a déclaré Mao Ning, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, lors d'un briefing de presse. En particulier, "l'absence de feuille de route claire" pour le financement de l'aide à la lutte climatique aux pays en développement par les pays développés "n'est pas propice à l'instauration d'une confiance mutuelle entre le Nord et le Sud", a-t-elle ajouté. "Les pays développés ne parviennent toujours pas à respecter leur engagement de fournir chaque année 100 milliards de dollars de financement climatique aux pays en développement", a souligné la porte-parole. La Chine attache toutefois "une grande importance à ce sommet et soutient pleinement l'Egypte, qui a rempli avec succès son rôle de pays hôte". Premier pollueur de la planète, la Chine a rejeté, lors de ce sommet, l'idée qu'elle ne devrait plus être considérée comme un pays en développement, alors même qu'elle constitue depuis plusieurs années la deuxième économie mondiale. Après des négociations difficiles qui ont débordé du calendrier prévu, la COP27 s'est terminée dimanche avec un texte très disputé sur l'aide aux pays pauvres affectés par le changement climatique, mais aussi sur un échec à fixer de nouvelles ambitions pour la baisse des gaz à effet de serre. (Belga)