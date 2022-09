COP27 - Les dirigeants africains demandent des fonds pour le climat en prévision de la COP27

(Belga) Les représentants de 24 pays africains appellent les pays développés à respecter leurs engagements financiers pour aider le continent à s'adapter au changement climatique en prévision de la Conférence mondiale de l'ONU sur le climat (COP27) prévue en Egypte en novembre, ont-ils annoncé dans un communiqué vendredi.

"Nous exhortons les pays développés à tenir leurs promesses en matière de financement du climat et du développement, et à respecter leurs engagements de doubler les financements alloués à la transition écologique, en particulier pour l'Afrique" ont appelé les dirigeants africains depuis le Caire lors de cette réunion préparatoire sur le changement climatique. Les dirigeants africains ont également rappelé "l'impact disproportionné du changement climatique (...) sur le continent compte tenu de sa faible empreinte carbone, l'Afrique contribuant à moins plus de 4 % des émissions de gaz à effet de serre" alors même que les "forêts du bassin du Congo" sont, avec l'Amazonie, le principal poumon vert de la planète-- et "captent le carbone". Cette rencontre de trois jours accueillie par l'Egypte dans la "nouvelle capitale" qui sort des sables à 50km du Caire s'est déroulée après un sommet lundi aux Pays-Bas, destiné à soutenir l'Afrique face au changement climatique. La COP27 prévue en novembre en Egypte a pour objectif "de porter la voix des dirigeants africains, afin de mobiliser plus de soutien international pour un rétablissement écologique de l'Afrique", selon la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique. Elle doit également se pencher sur les financements destinés à aider les pays les plus vulnérables à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Les dirigeants africains ont eux appelé depuis le Caire à "réduire le coût de l'emprunt vert" citant "le rôle déterminant des organisations financières internationales et des banques multilatérales de développement" dans ce domaine. (Belga)