COP27 - Une septantaine d'arrestations à l'approche de la conférence sur le climat en Égypte

(Belga) Environ 70 personnes ont été arrêtées à l'approche de la conférence des Nations unies sur le climat (COP27) qui s'ouvre le 6 novembre prochain à Charm el-Cheikh en Égypte, a-t-on appris dimanche de sources sécuritaires. Les forces de l'ordre ont demandé les cartes d'identité des passants et ont aussi procédé au contrôle arbitraire de leurs téléphones portables.

Les militants pour le climat sont autorisés à manifester dans des zones spécialement désignées à côté du centre de conférence qui accueillera pendant deux semaines quelque deux cents pays qui débattront pendant deux semaines des mesures à prendre pour lutter contre le réchauffement climatique. Normalement, les manifestations sont de facto interdites en Égypte. Depuis quelques jours, un appel à manifester le 11 novembre circule toutefois sur les réseaux sociaux. L'un des messages sur Twitter parle ainsi de "la dernière chance de sauver l'Égypte" tandis qu'un hashtag contre le président Abdel Fattah al-Sissi a également fait son apparition. Auparavant, on parlait de "révolution climatique" le 11 novembre. Le président américain Joe Biden est justement attendu au sommet ce jour-là. Abdel Fattah al-Sissi est arrivé au pouvoir en 2013 après un coup d'État militaire et dirige le pays d'une main de fer depuis lors. Il n'y a pas d'opposition politique crédible. La liberté d'expression et la liberté de la presse ont été sévèrement restreintes. Les militants des droits de l'homme dénoncent régulièrement de graves violations commises par les forces de sécurité. Le gouvernement a promis de s'améliorer, mais des organisations telles qu'Amnesty International continuent de qualifier la situation des droits humains de catastrophique. (Belga)