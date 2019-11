Coprosain retire sa tête pressée de la vente

(Belga) En accord avec l'Afsca, l'entreprise Coprosain a décidé de retirer de la vente sa tête pressée en raison d'une présence possible de Listeria monocytogenes, annonce-t-elle mercredi dans un communiqué. Il est demandé de ne pas consommer le produit et de le rapporter au point de vente où les clients seront remboursés.

Le lot concerné porte le numéro 19281 avec le 17 novembre comme date limite de consommation. Les produits ont été distribués via les points de vente de Coprosain à Braine-l'Alleud, Tournai, Mons et Ath et les magasins "Poulet de Gibecq" à Gibecq et "Fleur des champs" à Wauthier-Braine. (Belga)