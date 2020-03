Coronavirus: Bouffée d'air avec la musique en live sur les réseaux sociaux

"Nous sommes tous à la maison": Neil Young va diffuser des concerts près de sa cheminée sur les réseaux sociaux, à l'image de nombreux artistes, pour offrir à ses fans une parenthèse en temps de confinement lié au coronavirus.

Le légendaire rockeur canadien - fraîchement naturalisé américain - a donc prévu des sessions filmées par sa "charmante femme", l'actrice Daryl Hannah, avec "quelques chansons", pour "passer un peu de temps ensemble", peut-on lire sur son site personnel. Rendez-vous sur les réseaux sociaux, sauf Facebook, avec qui il est fâché.

Faut-il s'attendre à de petites piques lancées au coin du feu ? Neil Young ne cache pas ses engagements - son dernier album "Colorado" est parsemé de préoccupations environnementales et il avait récemment taxé Donald Trump de "honte" pour les Etats-Unis.

Chris Martin, leader de Coldplay, s'est filmé dans son home-studio au piano et à la guitare, bonnet sur la tête. Il a pris en direct les demandes de ses fans - d'Uruguay, Iran, Italie, etc - et a joué pendant une demi-heure pour eux.

L’exubérante Cardi B s'est aperçue que sa mise en garde contre le covid-19, postée puis mixée, était devenue "virale". Et de demander sur les réseaux sociaux, mi-amusée mi-sérieuse, si elle ne devrait pas en retirer des royalties...

- "Dans une cage de verre" -

Yungblud, Anglais qui brasse rap et punk, a livré un show sur Youtube, avec déjà plus de 350.000 vues. "Le monde est dans une période très étrange en ce moment (...) comme si nous étions tous pris au piège dans une cage de verre pendant que quelqu'un nous joue un tour", a-t-il fait savoir en préambule.

Pendant son show, le chanteur aux cheveux en pétard explosé a répondu en direct aux questions de ses fans et s'est amusé à défier deux autres artistes, Machine Gun Kelly et Bella Thorne, dans un jeu avec des bières - dont le nom est la première partie du virus - à boire en grand nombre.

Sur le vieux continent, les musiciens en France et en Italie, deux pays particulièrement frappés par le covid-19, multiplient les concerts faits maison sur les réseaux.

Chris(tine and the queens) donne ainsi rendez-vous tous les jours à heure fixe sur Instagram. Des internautes lui ont déjà demandé des cours de français - elle a une audience internationale - ou de danse. "Je prends note", a-t-elle twitté.

- "Ce virus, c'est la solitude" -

Dimanche, depuis son home-studio, lunettes de vue sur le nez, Jean-Louis Aubert, ancien leader du groupe de rock français Téléphone, a empoigné sa guitare pour une heure et demie de concert, "comme un cyber-troubadour, qui entre chez les uns, chez les autres", a-t-il décrit à l'AFP. Ce show a cumulé un million de vues et le chanteur a même échangé en direct avec certains (65.000 commentaires).

"J'étais très ému, j'ai reçu beaucoup de messages et notamment d'infirmières et d'infirmiers qui m'ont dit que je leur avais donné une bouffée d'air, que j'avais réussi à les détendre quelques minutes", confie-t-il.

Côté italien, Jovanotti, chanteur pop-rock, a fait un live de chez lui sur Instagram (1,7 million d'abonnés). Son grand tube "Il piu grande spettacolo dopo il Big Bang" ("Le plus grand spectacle depuis le Big Bang") accompagne un petit film que diffusait le club de foot de la Juventus à Turin avant chaque match au stade sur les écrans géants.

Gianna Nannini, figure de la variété et grosse vendeuse de disques, a elle aussi diffusé en ligne, depuis Milan, des chansons en version acoustique "pour que l'on puisse tous se sentir plus proches les uns des autres mais en sécurité". "Ce qui est terrible avec ce virus, c'est la solitude. Chacun d'entre nous doit mettre à disposition de notre communauté quelque chose dont il dispose".