Coronavirus - Bruxelles-Capitale lance un site internet et une campagne d'affichage

La Région de Bruxelles-Capitale a mis en ligne mardi soir un site internet bilingue fournissant les dernières informations relatives à l'épidémie de coronavirus Covid-19 et le numéro de téléphone du centre d'appel dédié. Une campagne d'affichage multilingue va aussi être lancée sur le territoire.

Le site internet www.coronavirus.brussels permet aux Bruxellois de s'informer sur le Covid-19. La plateforme diffuse les dernières actualités sur le sujet et détaille les mesures d'hygiène à prendre ainsi que les dispositions spécifiques prises par les autorités bruxelloises. Des numéros de téléphone utiles sont aussi répertoriés pour les personnes ayant des interrogations ou n'ayant pas de médecin de référence. La Région de Bruxelles-Capitale a aussi décidé de lancer une campagne d'affichage pour sensibiliser les quelque 184 nationalités qui se cotoient dans la capitale. Des posters vont être diffusés dans 10 langues différentes (Français, Néerlandais, Allemand, Anglais, Espagnol, Italien, Polonais, Roumain, Turc, Arabe classique). Ceux-ci sont aussi mis à disposition pour téléchargement sur le site internet en question. Des messages d'information seront également diffusés sur les réseaux sociaux. Par ailleurs, la Ville de Bruxelles a commencé mardi à rencontrer les opérateurs des dizaines d'événements concernés par la mesure d'interdiction de rassemblements de plus de 1.000 personnes en intérieur, décidée lors du Conseil régional de sécurité. La ville se prépare à un week end chargé justement avec entre autres la tenue d'évènements tels que Museum Night Fever et Brussels Art Nouveau & Art Deco (BANAD). Le cabinet du bourgmestre Philippe Close a indiqué qu'une solution sera trouvée pour chaque évènement avec dans certains cas la possibilité d'un report. Le Brussels Design Market, prévu le 14 et 15 mars à Tour & Taxis, est déjà repoussé au mois de juin.