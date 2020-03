Coronavirus - Certaines collectes de papiers et cartons supprimées dans le Grand Namur

(Belga) Le Bureau économique de la Province de Namur est contraint de supprimer certaines collectes de papiers et cartons dans le Grand Namur, a-t-il annoncé lundi. Cette décision s'explique par la réorganisation des tournées pour respecter le principe de distanciation sociale en raison du covid-19.

Habituellement, deux personnes chargent chaque camion. Désormais, pour certaines collectes, deux camions ne peuvent être chargés que par une seule personne. Par ailleurs, conformément aux directives fédérales, le BEP Environnement privilégie la collecte des déchets résiduels et organiques aux collectes sélectives, pour lesquelles priorité doit être donnée aux PMC. Pratiquement, ce mardi 24 mars, seul le centre urbain ancien de Namur (corbeille, rue Notre Dame et boulevard Baron Huard) fera l'objet d'une collecte des papiers et cartons. Les citoyens des autres sections du Grand Namur sont donc invités à ne pas sortir les leurs. En revanche, les autres collectes de papiers-cartons prévues mardi à Anhée et Bièvre seront bien assurées, précise encore le BEP. Il en va de même pour toutes les autres collectes, qu'elles concernent les déchets ménagers résiduels, les déchets organiques ou les PMC. (Belga)