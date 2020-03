Coronavirus - Contrôles d'accès opérationnels sur les sites du CHU de Liège mercredi

(Belga) Des contrôles d'accès seront opérationnels à partir de 7 heures mercredi sur les sites hospitaliers liégeois ND Bruyères et Sart Tilman, annonce le directeur de la communication au CHU de Liège, Louis Maraite.

"Le personnel fera un contrôle précis des consultations, des hospitalisations et des visiteurs. Les patients devront décliner leur identité et/ou présenter leur sms de confirmation : les listes des consultations et opérations de ce mercredi seront disponibles pour le contrôle", explique-t-il dans une communication à la presse mardi soir, après l'annonce des mesures de confinement qui entreront en vigueur mercredi midi en Belgique. Le service hospitalier insiste sur un respect strict des contrôles des visites des personnes concernées (visites en néonat, pédiatrie, maternité, soins intensifs, personnes en fin de vie) et de leur nombre (une personne à la fois dans tous les cas, sauf personnes en fin de vie). Au Sart Tilman en particulier, deux contrôles sont mis en place pour que les patients qui n'ont pas à passer par les urgences se rendent vers l'entrée principale. Des agents CHU effectueront le tri sur base des listes et des badges. A l'entrée principale, les entrées seront scindées en deux, dès 7 h, pour les membres du personnel et les visiteurs (visites aux personnes en soins intensifs ou en fin de vie) d'un côté, et les rendez-vous maintenus en consultation et en hospitalisation de l'autre (sur base des listes des rendez-vous). (Belga)