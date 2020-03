Coronavirus - De Backer assure que la distribution est efficace et promet des chiffres pour vendredi

(Belga) Le ministre Philippe De Backer (Open Vld), en charge de gérer l'approvisionnement en matériel pour la protection personnelle (masques...) et le diagnostic du Covid-19, a assuré jeudi soir, face aux critiques qui montent du terrain sur les modalités de distribution de ce matériel, que celui-ci était distribué de manière "efficace" sur base de priorités fixées. Il s'est cependant refusé à donner à ce stade des chiffres précis sur cette répartition. Ceux-ci devraient toutefois être communiqués vendredi.

"Une répartition efficace du matériel de protection personnel disponible selon les priorités définies est garantie. Nous continuons à acheter du matériel et à compléter les stocks. Les besoins du secteur des soins de santé seront traités en priorité. Tant que ces besoins ne sont pas remplis, le matériel de protection personnel ne sera pas réparti dans d'autres secteurs (jugés moins prioritaires, NDLR)", assure un communiqué de son cabinet jeudi soir. "Pour le moment, nous ne répondons plus aux questions sur ces livraisons, tests ou la répartition. Il faut investir tous les efforts dans la recherche du matériel et des solutions pour les personnes sur le terrain. Afin d'éviter la dispersion d'informations incomplètes ou fautives, la communication entre les différentes administrations et organisations est harmonisée. Nous ne ferons aucun commentaire, ni de réponse aux questions", poursuit le texte. Le communiqué promet toutefois pour demain/vendredi des réponses sur la répartition du matériel (type, nombre et bénéficiaire), le contenu des commandes, ainsi que sur la manière dont se passe cette distribution. Le texte détaille néanmoins la (longue) liste priorisée des bénéficiaires pour la distribution de matériel de protection. Au sommet de celle-ci figurent d'abord les soignants des Unités Covid non-USI, suivis des soignants des centres de tri, puis des personnes qui soignent les cas suspects ou confirmés, etc. (Belga)