Coronavirus - De puissants anticorps découverts aux Pays-bas chez des patients guéris

Les chercheurs de l'université d'Amsterdam ont identifié deux protéines qui sont prometteuses dans le traitement du coronavirus. Ces anticorps proviennent du sang de patients qui ont été guéris du Covid-19. Les chercheurs de l'UMC d'Amsterdam ont isolé les deux anticorps les plus puissants. Les résultats ont été publiés lundi dans la revue Science.

"Ces nouveaux anticorps sont cent fois plus puissants", selon la responsable de la recherche, Dr Marit van Gils. "Nous avons testé tous les anticorps présents dans le sang en laboratoire et isolé les variantes les plus puissantes." La prochaine étape consiste à commencer à produire ces puissants anticorps à grande échelle. Avant que le cocktail d'anticorps puisse être produit à grande échelle, son innocuité doit être démontrée. Cela se fait d'abord sur des animaux de laboratoire. M. Van Gils espère que les tests pourront commencer au début de l'année prochaine.