Coronavirus : décès de deux médecins du Grand Est

Deux médecins originaires du Haut-Rhin et de Moselle sont décédés ce week-end des suites d'une contamination au coronavirus, a-t-on appris lundi de sources concordantes.

A Mulhouse (Haut-Rhin), Jean-Marie Boegle, gynécologue-obstétricien de 66 ans, est mort "des suites" du Covid-19, a indiqué dans un communiqué la clinique du Diaconat, où ce médecin exerçait "depuis 35 ans", faisant preuve d'une "exemplarité sans faille".

"Il avait contracté le virus auprès de l'une de ses patientes lors d'une consultation au sein de son cabinet", affirme encore la clinique dans un communiqué.

"Il ne se sentait pas très bien, il a été dans sa maison de campagne le week-end en Bourgogne", a déclaré à BFMTV son confrère Georges-Fabrice Blum.

"Il s'est fait hospitaliser tout d'abord à l'hôpital de Beaune (Côte d'Or) il y a huit jours", puis a été "transféré au CHU de Dijon où il a été intubé samedi" et où il est décédé, a ajouté le Dr Blum.

En Moselle, Sylvain Welling, généraliste de 60 ans, est décédé à l'hôpital de Saint-Avold où il était rentré pour des "problèmes respiratoires", a indiqué Gilbert Weber, maire de la commune mosellane de L'Hôpital, où le médecin exerçait.

Il avait été admis jeudi dans l'établissement où il est décédé samedi "dans le service de réanimation Unité COVID-19", a indiqué dans un communiqué l'hôpital de Saint-Avold.

M. Welling "est arrivé aux urgences" avant d'être "hospitalisé dans le secteur de réanimation", a précisé une source hospitalière, qui ignorait en revanche s'il a été en contact avec des patients qui auraient pu le contaminer.

"C'était un médecin très actif, il était (à son cabinet) très tôt le matin et très tard le soir", a ajouté M. Weber, ignorant s'il y avait des cas de Covid-19 dans sa commune de plus de 5.000 habitants, située dans l'est de la Moselle.

Ces deux nouveaux décès portent à trois le nombre de médecins morts du coronavirus depuis l'annonce dimanche par le ministre de la Santé, Olivier Véran, de la mort d'un médecin de Compiègne (Oise) de 67 ans, qui avait pris en charge les premiers patients atteints du coronavirus.

La situation a continué de s'aggraver au cours du week-end dans le Grand Est, et notamment dans le Haut-Rhin, devenu l'un des principaux foyers français de l'épidémie de coronavirus après un grand rassemblement évangélique d'une semaine en février. Les services de réanimation des hôpitaux de Colmar et Mulhouse y sont saturés.