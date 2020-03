Coronavirus - Des millions de masques doivent encore arriver cette semaine, selon le ministre De Backer

(Belga) Le gouvernement attend encore 14 millions de masques chirurgicaux et 1,2 millions de masques du type FFP2, lesquels doivent arriver cette semaine, a annoncé dimanche soir le ministre Philippe De Backer. Ce dernier dirige un groupe de travail qui a pour mission de lutter contre les pénuries de matériel de protection pendant la crise sanitaire due au nouveau coronavirus.

Comme précédemment annoncé, plusieurs millions de masques chirurgicaux sont attendus dans les prochaines heures à l'aéroport de Liège (Bierset). Cette livraison comprend six millions de masques chirurgicaux et 147.000 masques du type FFP2. Les avions sont actuellement en route, ont indiqué les autorités. Plus tôt cette semaine, 5,5 millions de masques chirurgicaux ainsi que 253.000 masques du type FFP2 ont déjà été livrés à la Belgique. La ministre de la Santé publique, Maggie De Block (Open Vld), a dit être "ravie" que cette livraison allait avoir lieu. "Cela nous permet de fournir aux professionnels de la santé, aux gens qui se trouvent en première ligne, la protection nécessaire", a-t-elle commenté. Par ailleurs, le gouvernement affirme tout mettre en oeuvre afin de faire parvenir les commandes qui ont été réalisées. "Cette semaine, nous attendons encore 14 millions de masques chirurgicaux et 1,2 millions de masques du type FFP2", a fait savoir le ministre De Backer (Open Vld). Il est toutefois difficle de prédire quand ces masques arriveront à bon port. "Nous continuons à suivre cela de près et tout comme les dernières semaines, nous continuons à tout mettre en œuvre pour sécuriser chaque commande et garantir que les livraisons nous parviennent à temps. Nous partageons les masques dans le pays selon le modèle actuel. Et nous insistons sur le fait que nous n'abandonnons personne", a conclu M. De Backer. (Belga)