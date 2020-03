Coronavirus - Dmitry Strakhov (Gazprom-RusVelo) contrôlé positif lors du Tour des Emirats arabes unis

(Belga) Le Russe Dmitry Strakhov (Gazprom-RusVelo) a été diagnostiqué positif au coronavirus lors Tour des Emirats arabes unis, a indiqué la formation cycliste russe mardi soir.

Le Tour des Emirats arabes unis est la première course cycliste à avoir été arrêtée à cause du coronavirus. Le 27 février dernier, les deux dernières étapes de la course étaient annulées après que des personnes présentes sur la course ont été infectées. Les équipes engagées, les journalistes et les officiels avaient été confinés dans leur hôtel le temps de réaliser des tests, avant de pouvoir quitter le pays. Les équipes Gazprom-RusVelo, Cofidis et Groupama-FDJ n'avaient pu quitter le pays et étaient restées en quarantaine, tout comme UAE Team Emirates, qui était restée de son plein gré par mesure de précaution. Les deux équipes françaises ont pu rentrer ce weekend. Au total, six personnes ont été testées positives au coronavirus lors du Tour des Émirats arabes unis. Dmitry Strakhov, 24 ans, est le premier coureur diagnostiqué positif dont le nom a été officiellement communiqué. (Belga)