Coronavirus: échos d'une France confinée, 23e jour

La vie chacun chez soi: d'un Ehpad d'Isère aux hangars de Châteauroux, échos d'une France sous cloche, mercredi, au 23e jour de confinement.

. "JT" à l'Ehpad

En Isère, les 132 résidents de l'Ehpad de Roybon confectionnent chaque semaine un "JT" dans lequel ils s'adressent à leurs familles interdites de visite.

Filmés individuellement ou en groupe par l'animatrice de la structure, ils y racontent leur quotidien. Le journal, diffusé via une chaîne Youtube (https://www.youtube.com/channel/UCj5V_feaLxBO9OUxnlSUgEw), comporte un générique, des "reportages de terrain" au milieu des résidents, et des messages personnels de ces derniers à destination de leurs familles.

. Le marathon des soignants

Tous les professionnels de santé travaillant dans les hôpitaux, les cliniques, les Ehpad ou en médecine libérale, seront les invités d'honneur de la 11e édition du marathon de Metz Mirabelle, prévue le 18 octobre.

Les soignants pourront s'inscrire gratuitement et auront droit à un dossard spécial, permettant au public de les reconnaître parmi la foule de coureurs.

"On est tous sensibilisés à la crise actuelle, on est confinés chez nous, on ne peut rien faire, alors on s'est demandé comment être utiles et envoyer un geste d'encouragement aux soignants qui sont au front. L'idée c'est d'organiser un moment pour après", explique Hubert Ehrminger, président du marathon messin.

Difficile pour les soignants de chausser leurs baskets en ce moment pour préparer une course de 42,195 km. "On peut s'entraîner pour un marathon en six semaines, donc à partir de juillet, ou bien faire le marathon en relais ou la course de 10 km. L'objectif n'est pas de faire une performance, mais de se retrouver tous ensemble après ce moment difficile", rassure le président.

. A 380 confinés

Onze Airbus A380 de la compagnie British Airways (BA), à l'étroit à l'aéroport de Londres-Heathrow, seront confinés à... Châteauroux.

Dans un contexte de fort ralentissement du trafic aérien, l'aéroport de la préfecture de l'Indre, qui compte de grands espaces de stockage, accueillera onze des douze A380 de BA pendant six mois.

Des équipes de maintenance viendront deux fois par semaine de Londres pour s'occuper de ces très gros porteurs pouvant transporter plus de 500 passagers. Le premier A380 a atterri lundi à Châteauroux, selon Didier Lefresne, directeur général de l'aéroport.

. Envie de fraises-

"Un peu de réconfort", c'est ce qu'espèrent apporter les producteurs de fraises françaises en distribuant mardi 3.600 barquettes de fraises, soit 800 kilos, dans les hôpitaux et cliniques du Bas-Rhin.

"Une façon de saluer leur implication quotidienne auprès des malades", argumente l'organisation professionnelle du secteur AOPn.

. Des ponchos comme surblouses

Le parc d'attractions allemand Europa-Park, situé à quelques kilomètres de la frontière française, a fait don de 25.000 ponchos au conseil départemental du Haut-Rhin. Les protections imperméables transparentes qui servent d'habitude à protéger les visiteurs du parc lors des journées pluvieuses pourront servir de surblouses pour le personnel des Ehpad, de foyers ou de services d'aide à domicile.

burx-nk/epe/fmp