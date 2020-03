Coronavirus: "Il faut impérativement continuer à produire" dit le Medef

Le monde économique constitue "les forces arrières" dans le combat contre l'épidémie liée au coronavirus et les entreprises doivent "impérativement continuer à produire" quand c'est possible, selon un appel lancé vendredi par le Medef "à tous les chefs d'entreprises de France".

"Dans la guerre contre cette épidémie, le monde économique représente les +forces arrières+, celles qui doivent fournir aux soignants les moyens de mener le combat et à tous nos concitoyens les moyens de vivre", selon une lettre ouverte reçue par l'AFP.

Pour la première organisation patronale française, la crise "d'une ampleur inédite" représente "un défi pour notre génération, peut-être aussi grand que le furent la grippe espagnole ou la crise de 1929".

"Nous devons assurer la continuité de l'activité dans les domaines vitaux bien sûr, mais aussi dans tous les domaines connexes, puisque notre économie est intégrée et les secteurs interdépendants les uns des autres", souligne le Medef alors que certaines entreprises qui ne font pas l'objet d'une interdiction ont décidé d'interrompre leur activité pour protéger la santé de leurs salariés.

La lettre signée par le président du Medef Geoffroy Roux de Bézieux et le vice-président de l'organisation Patrick Martin explique que cette continuité est nécessaire pour des raisons économiques et financières, mais "surtout pour ne pas ajouter à la crise sanitaire une crise de carence dans l'approvisionnement de nos concitoyens".

Elle demande "dans toutes les entreprises où c'est possible, d'examiner sans délai les aménagements nécessaires aux postes de travail pour permettre la sécurité sanitaire des salariés et la poursuite de l'activité, en toute sécurité et dans le respect des gestes barrières et de règles de distanciation".

Le Medef précise que "ces aménagements doivent être faits en étroite concertation avec les instances représentatives du personnel (IRP)".

Il appelle enfin les entrepreneurs à adopter entre eux une "ligne de conduite solidaire, notamment dans la gestion de vos relations contractuelles entre clients et fournisseurs", "afin que ceux qui sont en manque de trésorerie puissent bénéficier du soutien de ceux qui en ont".

Dans ce contexte d'appel à la solidarité de la part des patrons des patrons, le médiateur des entreprises, Pierre Pelouzet, s'est inquiété pour sa part d'une montée des retards de paiement de la part des grands groupes envers les PME, dans une interview au journal La Croix.

"Des entreprises payent leurs factures et essaient de se montrer conciliantes tandis que d'autres sont en train de bloquer tous leurs paiements. Ce n'est pas possible, alors que l'État fait tout ce qu'il peut, en décalant les cotisations sociales, fiscales et en garantissant les crédits", a estimé M. Pelouzet, lançant "un cri d'alarme".

"Il ne faudrait pas que l'on arrive à une situation ou les TPE et les PME sont obligées d'aller demander un prêt parce que leurs clients ne les paient pas. Ce serait le monde à l'envers", a-t-il ajouté.