Coronavirus - L'AC Milan signale l'infection de Paolo Maldini et de son fils Daniel au coronavirus

(Belga) L'ancienne star de football Paolo Maldini (51 ans) et son fils Daniel (18 ans) ont tous deux été testés positifs au coronavirus. L'AC Milan, le club où les deux Italiens sont actifs, a révélé l'information samedi. Ils se portent bien et demeurent en quarantaine.

Milan rapporte que son directeur technique Paolo Maldini est entré en contact avec une personne qui s'est ensuite avérée être infectée et a commencé à présenter lui-même des symptômes. "Il a subi un test hier (vendredi, NDLR) qui s'est révélé positif. Son fils Daniel, qui est joueur au club, a également été infecté. Ils se portent tous les deux bien et sont en quarantaine depuis deux semaines. Comme prévu, la période d'isolement sera prolongée jusqu'à ce qu'ils aient complètement récupéré". Daniel Maldini fait ses débuts début février comme remplaçant en Serie A pour Milan. Après son grand-père Cesare et son père Paolo, il est devenu la troisième génération des Maldini à défendre les couleurs des Rossoneri. Contrairement à son père et à son grand-père, qui jouaient en défense, Daniel Maldini est plus offensif. . . (Belga)