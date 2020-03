Coronavirus - L'Espagne ordonne la fermeture de tous les hôtels

(Belga) L'Espagne a ordonné la fermeture de tous les hôtels sur son territoire, afin de freiner la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus dans le pays, une mesure publiée jeudi dans le bulletin officiel de l'Etat (BOE).

Cette mesure ordonne "la suspension de l'ouverture au public de tous les hôtels et logements similaires, logements touristiques et autres logements pour des séjours courts (...) implantés sur le territoire national", peut-on lire dans le BOE, alors que l'Espagne, quatrième pays le plus touché au monde par l'épidémie, recense 767 décès et 17.147 contaminations. (Belga)