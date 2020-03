Coronavirus: voici la carte mondiale de la propagation, actualisée en temps réel

L'épidémie de coronavirus continue de se propager à vive allure sur la planète, provoquant la paralysie d'une partie de l'Italie et un nouvel effondrement lundi des marchés boursiers asiatiques, en particulier à Tokyo. Si la Chine semble sortir de l'ornière avec seulement 22 décès en 24 heures portant le total à 3.119 morts depuis décembre et un nombre quotidien de contaminations (40) au plus bas depuis le début du décompte en janvier, les autres pays voient le nombre de morts et de cas bondir sur leur territoire. Ils multiplient par conséquent les mesures pour tenter d'endiguer la maladie Covid-19 qui a atteint plus de 109.000 personnes et tué 3.792 personnes dans une centaine de pays et qui a fait un premier mort sur le continent africain, en Egypte.

Un collectif de chercheurs (Center for Systems Science and Engineering) basé à l'université John Hopkins dans l'état du Maryland aux États-Unis a développé une carte actualisée en temps réel de la propagation du SARS-COV-2, le coronavirus de la maladie du COVID-19.

