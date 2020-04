Coronavirus - L'ULiège annonce la mise au point d'un test automatisé

(Belga) L'Université de Liège (ULiège) annonce samedi avoir développé un test automatisé de détection du SARS-CoV-2, virus responsable du Covid-19. La technique mise au point permet d'augmenter de 2.000 tests la capacité quotidienne de détection du coronavirus à Liège. L'ULiège annonce par ailleurs devenir ainsi l'un des 5 centres de référence pour le dépistage du SARS-CoV-2 (outre (GSK, UCB, Janssen Pharmaceutica et KULeuven).

Le test permet de détecter les porteurs du virus, qu'ils soient malades ou porteurs asymptomatiques. Il s'agit d'un test automatisé, moins dépendant de réactifs en risque de pénurie et nécessitant un nombre réduit d'opérateurs, avance encore l'ULiège. Il repose sur trois étapes successives qui permettent de fournir un résultat fiable en une demi-journée. La première consiste en l'inactivation du virus, la deuxième en l'extraction du virus et la troisième en la conversion de l'ARN en ADN et l'amplification de l'ADN. Hormis l'étape 1 d'inactivation qui requiert un plus grand nombre de personnes se relayant dans les laboratoires L2 et L3, les deux autres étapes ne requièrent la présence simultanée que de 4 personnes. Les laboratoires qui ont mis au point cette méthode sont maintenant adossés au laboratoire de microbiologie clinique du CHU de Liège pour la réalisation des tests locaux, mais vont aussi être impliqués dans le dépistage de masse, à commencer par le dépistage systématique dans les homes. (Belga)