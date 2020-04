Coronavirus - La Fédération néerlandaise de football envisage un arrêt définitif de la saison

(Belga) La Fédération néerlandaise de football (KNVB) a annoncé mardi son intention d'arrêter la saison, sous réserve de consultations avec l'UEFA, après la décision du gouvernement de prolonger l'interdiction d'évènements majeurs jusqu'au 1er septembre en raison de la pandémie de coronavirus.

"La commission du football professionnel a l'intention de ne pas continuer à jouer la compétition 2019/20. La KNVB consultera l'UEFA, après quoi une décision sera prise", a indiqué la KNVB dans un communiqué, précisant que les clubs et les parties concernées se réuniront à ce sujet vendredi. La 'Eredivisie' (D1) et la 'Eerste divisie' (D2) sont à l'arrêt depuis le 12 mars. Dans un premier temps, la suspension causée par la pandémie de coronavirus portait jusqu'au 6 avril et avait été prolongée jusqu'au 1er juin le 31 mars dernier. Le gouvernement l'a prolongée jusqu'au 1er septembre mardi. Les matches à huis clos ne sont pas possibles, car ils sont considérés comme des événements soumis à une autorisation et parce qu'ils nécessitent la présence de la police, dit-on à La Haye. L'UEFA (Union européenne de football), qui a émis mardi une "forte recommandation" en vue d'achever les compétitions nationales, a laissé à ses fédérations membres jusqu'au 3 août pour terminer les compétitions nationales, mais "certains cas spéciaux seront étudiés une fois que des lignes directrices concernant la participation aux compétitions européennes pour les championnats annulés auront été développées", a indiqué l'UEFA mardi. Il reste huit journées à jouer en Erevidivisie et neuf journées plus les play-offs en D2. La finale de la Coupe des Pays-Bas doit aussi encore avoir lieu. (Belga)