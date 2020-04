Coronavirus - La Fédération Wallonie-Bruxelles prolonge son soutien aux milieux d'accueil

(Belga) Vu l'allongement des mesures de confinement jusqu'au 3 mai, le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a décidé lundi de prolonger les mesures de soutien qu'il avait adoptées en mars dernier pour soutenir les structures d'accueil de la petite enfance (crèches, gardiennes, ...).

L'indemnité de la Fédération doit être affectée en priorité à la compensation des pertes de revenu du personnel et au maintien de l'emploi, rappelle la ministre de l'Enfance, Bénédicte Linard (Ecolo). Pour les crèches et les prégardiennats, les subventions sont maintenues, comme pour les autres milieux d'accueil, et la liquidation de l'avance mensuelle est anticipée. Un mécanisme d'indemnisation pour les Services d'accueil spécialisés de la petite enfance (SASPE) est aussi prévu à concurrence de maximum 5% du montant du subside ordinaire pour la période de confinement afin de couvrir les besoins notamment en personnel supplémentaire. (Belga)