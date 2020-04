Coronavirus - La Flandre veut se donner le temps de bien préparer les visites en maison de repos

(Belga) Le ministre flamand du Bien-être Wouter Beke (CD&V) s'est prononcé mercredi soir pour un report en Flandre de la mesure annoncée plus tôt dans la journée par Sophie Wilmès visant à permettre la visite d'un proche auprès de pensionnaires de maisons de repos.

Dans un message sur Twitter, M. Beke plaide pour "reporter et bien préparer" la mesure qui devra être décidée en concertation et appliquée de "manière bien réfléchie", a-t-il plaidé. "C'est trop important pour faire cela à la va-vite". Plus tôt dans la soirée, les fédérations de maisons de repos flamandes avaient déjà qualifié la décision du Conseil national de sécurité d'"incompréhensible", notamment quant au risque sanitaire posé par la mesure ainsi qu'à la lumière de manque actuel de matériel de protection. (Belga)