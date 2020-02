Coronavirus - La France a atteint les 100 cas

(Belga) Cent personnes ont été atteintes par le nouveau coronavirus depuis la fin du mois de janvier, dont 86 sont actuellement hospitalisées, a annoncé samedi le directeur général de la Santé Jérôme Salomon.

Sur ces 100 cas, 12 personnes sont guéries, 2 sont mortes et 86 hospitalisées, dont 9 dans un état grave, a détaillé le numéro deux du ministère de la Santé lors d'une conférence de presse. Un peu plus tôt dans la journée le ministre de la Santé Olivier Véran avait fait état d'un total de 73 cas. L'importance du nouveau bilan "est lié à un important cluster (regroupement de cas) dans l'Oise", particulièrement touchée par le virus, selon M. Salomon. "L'investigation des deux cas initiaux dans l'Oise a permis de détecter cet important cluster qui est désormais de 36 cas au total - donc plus 18 par rapport à hier - par des contacts professionnels et familiaux", a-t-il poursuivi. "L'enquête toujours en cours a découvert que deux personnes ont été malades assez précocement début février, exposées sans doute à un malade antérieur qui reste à définir et qui serait le patient zéro". "L'une de ces personnes a des contacts réguliers avec une amie qui travaille sur la base aérienne de Creil. C'est donc l'hypothèse retenue pour la circulation du virus sur la base aérienne de Creil avec désormais 10 personnels contaminés, civils et militaires", a encore détaillé le DGS. (Belga)