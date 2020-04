Coronavirus - La mise en oeuvre des visites dans les homes concertée avec les acteurs du secteur

(Belga) Alors que la reprise des visites dans les maisons de repos a été annoncée mercredi à l'issue du conseil national de sécurité, sa mise en oeuvre sera "concertée avec les actrices et acteurs de terrain, au plus vite", a assuré le ministre bruxellois de la Santé, Alain Maron, sur Twitter. "Écoute et souplesse seront de rigueur", a-t-il assuré.

"La reprise de visites (à des conditions très strictes) dans les maisons de repos va rendre de l'espoir et de la vie à nombre de résidents", a ajouté le ministre bruxellois. La Première ministre a annoncé que les résidents vivant en maisons de repos ou dans des centres pour personnes handicapées pourront à nouveau recevoir des visites d'un proche, pour lutter contre la détresse psychologique générée par l'isolement. Les mesures actuelles de confinement seront quant à elles prolongées jusqu'au 3 mai prochain pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus. (Belga)