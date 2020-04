Coronavirus - La pandémie de coronavirus a fait plus de 80.000 morts dans le monde

(Belga) La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 80.142 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mardi à 19h00 GMT.

Plus de 1.397.180 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 192 pays et territoires depuis le début de l'épidémie. Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations, un grand nombre de pays ne testant que les cas nécessitant une prise en charge hospitalière. Parmi ces cas, au moins 257.100 sont aujourd'hui considérés comme guéris. Depuis le comptage réalisé la veille à 19H00 GMT, 6.959 nouveaux décès et 86.374 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès en 24 heures sont les Etats-Unis avec 1.632 nouveaux morts, la France (1.417, en incluant les nouveaux chiffres fournis pour les décès en établissements pour personnes âgées dépendantes, Ehpad) et le Royaume-Uni (786). L'Italie, qui a recensé son premier décès lié au coronavirus fin février, compte 17.127 morts pour 135.586 cas. 604 décès et 3.039 nouveaux cas y ont été annoncés mardi. 24.392 personnes sont considérées comme guéries par les autorités italiennes. Après l'Italie, les pays les plus touchés sont l'Espagne avec 13.798 morts pour 140.510 cas, les États-Unis avec 12.021 morts (383.256 cas), la France avec 10.328 morts (109.069 cas), et le Royaume-Uni avec 6.159 morts (55.242 cas). La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao), où l'épidémie a débuté fin décembre, a dénombré au total 81.740 cas (32 nouveaux entre lundi et mardi), dont 3.331 décès, et 77.167 guérisons. Aucun nouveau décès n'a été annoncé mardi, pour la première fois depuis janvier. En nombre de cas, les Etats-Unis sont le pays le plus touché, avec 383.256 contaminations officiellement recensées, dont 12.021 décès et 20.191 guéris. Depuis lundi à 19H00 GMT, le Malawi, Madagascar et le Bénin ont annoncé les premiers décès liés au virus sur leur sol. Sao Tomé-et-Principe ont annoncé le diagnostic de premiers cas. L'Europe totalisait mardi à 19H00 GMT 57.351 décès pour 735.781 cas, les Etats-Unis et le Canada 12.419 décès (401.067 cas), l'Asie 4.332 décès (123.742 cas), le Moyen-Orient 4.091 décès (83.033 cas), l'Amérique latine et les Caraïbes 1.373 décès (36.317 cas), l'Afrique 522 décès (10.247 cas), et l'Océanie 54 décès (6.997 cas). Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les bureaux de l'AFP auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). (Belga)