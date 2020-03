Coronavirus - La Parlement de la FWB annule sa séance plénière prévue lundi après-midi

(Belga) En raison de la crise sanitaire liée au coronavirus, le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a décidé dimanche d'annuler la séance plénière qu'il avait normalement prévu d'organiser lundi après-midi, notamment pour débattre des mesures prises en lien avec l'épidémie.

Les nonante-quatre députés (les 75 députés wallons complétés par 19 députés bruxellois) étaient théoriquement convoqués à 14h30 à Bruxelles pour discuter et interroger le gouvernement sur les mesures sanitaires touchant aux compétences de la FWB (enseignement, culture, sports, ...), mais la plénière a finalement été annulée dimanche soir par les responsables de l'assemblée. La semaine dernière, ceux-ci avaient déjà décidé d'annuler la séance plénière de mercredi ainsi que toutes les commissions prévues cette semaine afin de permettre aux différents ministres de se consacrer pleinement à la gestion de la crise. Les traditionnelles visites scolaires de l'hémicycle ont elles aussi été annulées. Le Parlement continue toutefois à fonctionner, le personnel administratif et les attachés de groupes politiques pouvant toujours accéder aux bureaux. Le télétravail et les aménagements d'horaires y sont toutefois encouragés. (Belga)