Coronavirus - La police met fin à un événement musical auquel avaient pris part plus de 150 personnes

(Belga) La police de Lanaken-Maasmechelen a dû mettre fin dimanche après-midi à un événement musical mis au point par deux DJ's à Maasmechelen sur le parking jouxtant la maison de repos et de soins Maasmeander. L'événement était destiné à procurer une belle après-midi aux résidents des lieux, mais il avait également été annoncé sur Facebook.

A l'arrivée de la police, la musique diffusée par les haut-parleurs avait déjà attiré la curiosité de plusieurs cyclistes et promeneurs. Les policiers ont tenté d'inciter les spectateurs à reprendre leur promenade et demandé à la direction de la maison de repos et de soins d'intervenir, ce que celle-ci à refusé de faire. A un moment, il y avait plus de 150 spectateurs, si bien que les forces de l'ordre ont décidé elles-mêmes d'intervenir et de mettre un terme à l'événement. (Belga)