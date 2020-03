Coronavirus: la reine Elizabeth II se retire à Windsor

La reine Elizabeth II va se retirer pour plusieurs semaines dans son château de Windsor, à une quarantaine de kilomètres à l'ouest de Londres, en raison du coronavirus, a annoncé mardi le palais de Buckingham.

"Par mesure de précaution et pour des raisons pratiques dans les circonstances actuelles, un certain nombre de modifications ont été apportés à l'agenda de la reine", a indiqué le palais dans un communiqué.

"La reine ira au château de Windsor pour la période de Pâques le jeudi 19 mars, une semaine plus tôt que prévu. Il est probable que la reine y restera après la période de Pâques", a précisé le palais.

La souveraine de 93 ans avait déjà annoncé vendredi le report de plusieurs engagements publics prévus dans les prochaines semaines en raison de la pandémie liée au nouveau coronavirus.

Des modifications supplémentaires à son emploi du temps ont été annoncées mardi après l'annonce la veille de mesures plus strictes par le gouvernement, comme la limitation des contacts et déplacements "non essentiels".

Les audiences prévues cette semaine au palais de Buckingham sont maintenues, mais l'opportunité de les poursuivre au-delà sera examinée, selon le communiqué.

Plusieurs événements publics, auxquels la reine ou des membres de la famille royale devaient participer dans les prochains mois, ont été "reportés ou annulés", dont la messe du Jeudi Saint à la Chapelle Saint-Georges de Windsor et cinq "garden parties".

Le maintien d'une visite d'Etat de l'empereur Naruhito du Japon et de sa femme, prévue au printemps au Royaume-Uni, la première depuis le Brexit fin janvier, est également à l'étude, a-t-on précisé de même source.