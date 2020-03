Coronavirus - La République tchèque limite les déplacements de toute la population

(Belga) Le gouvernement tchèque a annoncé dimanche que la libre circulation de l'ensemble des citoyens serait limitée pendant huit jours pour tenter d'endiguer la progression du coronavirus.

Les Tchèques sont autorisés seulement à se rendre à leur travail, à faire les courses, à visiter des membres de la famille ou voir un médecin, à prendre soin de leurs animaux, acheter de l'essence ou se promener dans la nature, a déclaré le Premier ministre Andrej Babis. "Ces mesures sont destinées à restreindre la libre circulation des gens et à prévenir la propagation du virus", a dit M. Babis lors d'une conférence de presse limitée à certains médias pour réduire les risques de contagion. Elles resteront en vigueur jusqu'au 24 mars à 6 heures du matin dans ce pays de 10,7 millions d'habitants, membre de l'UE, où 293 cas de contamination ont été dénombrés jusqu'à dimanche soir. M. Babis a appelé les employeurs à autoriser le télétravail et tous les Tchèques à garder la distance de deux mètres des personnes rencontrées, ainsi qu'à utiliser les cartes bancaires plutôt que de l'argent comptant. Ces derniers jours, Prague a fermé d'abord les écoles, les universités, les théâtres et les cinémas, puis la plupart des magasins, restaurants et pubs. Les frontières ont été fermées tant aux étrangers qu'aux Tchèques souhaitant se rendre à l'étranger. Le ministre de la Santé, Adam Vojtech, a estimé samedi qu'un million de masques manquaient aux services de santé. M. Babis a déclaré sur Twitter qu'un avion du gouvernement devrait apporter de Chine mercredi 100.000 tests rapides permettant de vérifier la contamination par le coronavirus. (Belga)