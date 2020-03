Coronavirus - La Ville de Namur restreint le nombre de garderies sur son territoire

(Belga) Face au covid-19, le nombre de garderies maintenues dans les écoles communales namuroises va être restreint dès lundi, a indiqué, samedi, la Ville de Namur. En cause, une fréquentation trop peu élevée dans certains établissements.

Certaines écoles n'accueillent plus aucun enfant depuis plusieurs jours, parfois un seul. Dans ce contexte, plusieurs établissements vont totalement fermer. Les implantations scolaires communales qui restent ouvertes pour les gardes d'enfants sont les suivantes: Belgrade centre, Bellevue, Bouge Moulin-à-Vent, Boninne, la Court'echelle, Erpent village, Jambes Parc Astrid, Loyers, Temploux et Wépion. Des garderies seront maintenues durant les vacances de Pâques, précisent encore les autorités communales. Plus d'informations seront communiquées ultérieurement. (Belga)