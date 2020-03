Coronavirus: le calendrier sportif bousculé dans le monde

Le football allemand à son tour perturbé par le nouveau coronavirus, la phase finale de Fed Cup reportée, le GP d'Australie de F1 menacé: la litanie des reports, suspensions et autres huis clos de rencontres sportives en raison de l'épidémie s'est poursuivie mercredi, augmentant l'incertitude qui pèse sur le monde du sport.

Liste des principaux évènements sportifs annulés, reportés, déplacés ou menacés:

. FOOTBALL

- En Allemagne, tous les matches de la 26e journée de Bundesliga se joueront à huis clos ce week-end, alors qu'un joueur professionnel a été pour la première fois testé positif, à Hanovre (D2).

- En Espagne, les 28e et 29e journées du championnat, programmées du 13 au 22 mars, seront disputées à huis clos. La finale de la Coupe du Roi, qui devait avoir lieu le 18 avril à Séville entre la Real Sociedad et l'Athletic Bilbao, a été reportée.

- En France, tous les matches de Ligue 1 et Ligue 2 prévus d'ici le 15 avril auront lieu "à huis clos total".

- La finale de la Coupe de la Ligue Paris SG - Lyon, prévue le 4 avril au Stade de France, a été reportée à fin mai.

- En Angleterre, un premier match de Premier League Manchester City - Arsenal, prévu mercredi soir, a dû être reporté. En cause: l'entrée en contact de plusieurs membres du personnel d'Arsenal avec l'actionnaire de l'Olympiakos, Evangelos Marinakis, déclaré positif au Covid-19. Plusieurs joueurs des Gunners ont par précaution été placés en quarantaine pour 14 jours.

- En Italie, pays le plus touché par la maladie, le championnat italien est suspendu jusqu'au 3 avril.

- En Ligue Europa, les matches Inter-Getafe et Séville-Roma en 8es de finale jeudi n'auront finalement pas lieu. L'AS Rome a annoncé ne pas se rendre en Espagne, où l'avion qui transportait les joueurs s'est vu refuser l'autorisation d’atterrir.

Le président de Getafe avait annoncé que son équipe ne se rendrait pas à Milan, refusant de "pénétrer dans un foyer du coronavirus" et se disant même prêt à "perdre le match".

- En Ligue des Champions, après Valence-Bergame mardi soir, le 8e de finale retour Paris SG - Dortmund devrait se jouer à huis clos mercredi. Comme Juventus - Lyon le 17 mars.

RUGBY

- Tournoi des Six nations: trois matches ont été reportés: Irlande - Italie (7 mars), Italie - Angleterre et France - Irlande (14 mars). Ils devraient être disputés fin octobre.

- En France, les présidents du Top 14 et de Pro D2 doivent se réunir lundi pour trancher sur la réorganisation des compétitions, et choisir entre huis clos et report.

CYCLISME

- En France, un huis clos a été imposé lors des départs et des arrivées de toutes les étapes de Paris-Nice.

- En Italie, après les Strade Bianche (7 mars), le premier "monument" de la saison cycliste, Milan-Sanremo, qui devait se courir le 21 mars, a été annulé. Comme Tirreno-Adriatico, prévue entre le 11 et 17 mars.

SPORTS MECANIQUES

. Automobile

- Le Grand Prix d'Australie de formule 1, prévu dimanche à Melbourne, est menacé car des membres d'écuries ont été placés à l'isolement après avoir présenté des symptômes grippaux.

- Formule 1: le Grand Prix de Chine prévu le 19 avril à Shanghaï a été reporté. Celui de Bahreïn le 22 mars sera couru à huis clos.

. Moto

- Les quatre premiers Grands Prix de la saison (Qatar, Thaïlande, Amériques et Argentine) ont été annulés ou reportés. Initialement prévu début mars, le début de la saison a été décalé de deux mois (3 mai).

- Les 24 Heures du Mans motos, prévues les 18 et 19 avril, sont reportées aux 5 et 6 septembre.

TENNIS

- En Espagne, la fédération a annoncé mercredi que tous les tournois seront disputés à huis clos "jusqu'à nouvel ordre" . Cette mesure pourrait affecter le tournoi ATP 500 de Barcelone prévu du 18 au 26 avril.

- La phase finale de la Fed Cup prévue du 14 au 19 avril à Budapest, et qui devait réunir douze nations, a été reportée.

- Lundi, le tournoi d'Indian Wells (Californie), un des plus importants des circuits ATP et WTA, a été annulé.

ATHLETISME

- Les marathons de Barcelone (15 mars) et Paris (5 avril), ont été reportés respectivement au 25 octobre et au 18 octobre.

- Mondiaux en salle: prévus à Nankin en Chine du 13 au 15 mars, ils ont été repoussés à 2021.

SKI

- Les deux dernières courses de la Coupe du monde masculine, prévues samedi et dimanche à Kranjska Gora (Slovénie) et décisives dans l'attribution du gros globe de cristal, se disputeront à huis clos. Les finales hommes et femmes de Cortina d'Ampezzo (Italie), programmées du 16 au 22 mars, ont elles été annulées.