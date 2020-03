Coronavirus: le foot français se met en sommeil

Pelouses désertes: le football français, rattrapé par la pandémie de coronavirus, a rejoint vendredi ses voisins italiens et espagnols en se mettant en veille totale jusqu'à nouvel ordre, et craint désormais de voir apparaître des premiers cas de virus dans ses rangs.

Réunie vendredi en Conseil d'administration exceptionnel, la Ligue de football professionnel (LFP) a prononcé la suspension immédiate de la Ligue 1 et de la Ligue 2 "jusqu'à nouvel ordre", à la place du huis clos total instauré jusque-là jusqu'au 15 avril.

Conséquence à court terme: l'intégralité des matches du week-end, et notamment Lyon-Reims initialement prévu vendredi soir (20h45), sont reportés.

"Nous faisons en sorte de contribuer à l'effort collectif de la nation pour lutter contre les risques de propagation du virus", a expliqué la présidente de la Ligue Nathalie Boy de la Tour. Le directeur général exécutif Didier Quillot, de son côté, a insisté que le fait que le championnat "reprendra et s'achèvera", en fonction "d'une part de l'évolution du risque sanitaire, d'autre part de la libération éventuelle de dates".

La calendrier pourrait se clarifier mardi, jour choisi par l'UEFA pour réunir toutes ses fédérations membres en visioconférence et décider du sort de ses compétitions européennes, Ligue des champions et Euro en tête.

Un report d'un an de l'Euro-2020 (12 juin-12 juillet), pris au sérieux par l'UEFA selon plusieurs sources proches des instances, permettrait la reprogrammation des championnats nationaux en mai, juin, voire juillet. La LFP a fait savoir qu'elle tiendra un nouveau Conseil d'administration à l'issue des réunions de la confédération européenne mardi.

- "Pas de sens de continuer" -

Jeudi soir, le discours du président français Emmanuel Macron n'avait pourtant pas imposé de restrictions claires envers le monde sportif, mais l'appel du chef de l'exécutif à "l'union sacrée" face à la "plus grave crise sanitaire" que la France ait connue depuis un siècle a eu raison des ultimes réticences dans les instances hexagonales du ballon rond.

Ainsi, les clubs se sont dit favorables "dans une large majorité" à un report de leurs rencontres domestiques selon une source proche du dossier, tout comme les joueurs, en faveur d'une suspension dans une "immense majorité" selon l'UNFP, le syndicat des footballeurs professionnels.

"Continuer à jouer n'a pas de sens, les demi-mesures non plus. Les joueurs sont en contact direct les uns avec les autres, ils ne veulent plus jouer, et les entraîneurs le sentent. Tout le monde y serait allé en marche arrière", argumente Raymond Domenech, président de l'Unecatef, le syndicat des entraîneurs.

La Fédération, organisatrice de toutes les compétitions amatrices, a elle suspendu depuis jeudi soir toutes ses activités "jusqu'à nouvel ordre". Exit donc le championnat de France de D1 féminine et son choc PSG-Lyon initialement prévu samedi, exit aussi les matches des divisions inférieures à partir du National, le troisième échelon.

La finale de la Coupe de la Ligue, Paris SG - Lyon, est elle déjà reportée à une date à déterminer au mois de mai, tandis que la finale de la Coupe de France, PSG - Saint-Etienne, prévue le 25 avril, est suspendue à l'évolution de la situation sanitaire, fait-on savoir du côté de la FFF.

- "Effet domino" -

Un soupçon d'incertitude plane encore sur l'annulation des matches de préparation de l'équipe de France en vue de l'Euro-2020, contre l'Ukraine et la Finlande, prévus les 27 et 31 mars à huis clos à Saint-Denis. Une décision pourrait intervenir mardi après les décisions de l'UEFA.

Mais le pessimisme règne au vu de la dégradation de la situation sanitaire dans les clubs européens, avec plusieurs joueurs infectés en Italie, des grandes écuries confinées (Arsenal, Real Madrid, Juventus) et des annulations à tout-va de matches amicaux. Le choc entre Pays-Bas et Espagne ainsi qu'un tournoi de préparation regroupant fin mars le Portugal, la Belgique et la Croatie n'auront pas lieu.

La période d'incertitude ne fait que commencer, alors que vendredi matin, aucun cas de Covid-19 n'avait pour l'heure été rendu public dans les équipes professionnelles françaises.

Mais en plus d'être sanitaire, l'incertitude sera aussi économique, avec un manque à gagner potentiellement immense.

"Si les championnats ne vont pas au bout, les diffuseurs pourraient ne pas payer tout ce qu'ils ont à payer. Et cela fait redouter un effet domino catastrophique", s'alarme Claude Michy, président de l'Union des clubs professionnels français (UCPF). "Mieux vaut donc finir tous les championnats, avec l'incertitude qu'il y a sur le délai."