Coronavirus - Le gouverneur du Brabant flamand interdit tout événement intérieur dès 1.000 personnes

Le gouverneur du Brabant flamand Lodewijk De Witte a publié un arrêté de police interdisant tout événement intérieur dans la province qui rassemble au moins 1.000 personnes. Il entre en vigueur mercredi pour une durée d'un mois. La décision sera évaluée à la fin du mois de mars.

La mesure vise à ralentir la propagation du nouveau coronavirus afin d'éviter de surcharger les systèmes de soins de santé, suivant ainsi les prescriptions prises par le Conseil national de sécurité mardi. Les organisateurs d'événements se déroulant à l'intérieur avec moins de 1.000 participants et d'événements extérieurs sont priés de prendre des mesures afin de limiter l'intensité et la quantité de contacts rapprochés entre individus. Ces mesures doivent rester proportionnelles, en tenant compte des circonstances spécifiques. Les personnes à risque - âgées de plus de 65 ans, souffrant d'autres infections, âgées de moins de 6 mois, enceintes, avec une défaillance du système immunitaire - sont découragées de participer à des événements de masse.