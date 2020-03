Coronavirus - Le Grand Chelem de judo d'Ekaterineburg annulé

(Belga) Le Grand Chelem de judo d'Ekaterineburg qui devait se dérouler de vendredi à dimanche en Russie a été annulé à cause du coronavirus, a indiqué lundi soir la Fédération internationale de judo (IJF).

C'est le second tournoi de judo annulé en l'espace d'une semaine à cause du coronavirus, après le Grand Prix de Rabat, au Maroc, qui n'a pu se tenir le weekend dernier. Huit judokas belges devaient combattre en Russie, dont Toma Nikiforov (-100 kg) et Kenneth Van Gansbeke (-66 kg), qui sont de nouveau contraints de reporter leur retour à la compétition, eux qui avaient l'intention de reprendre à Rabat. Plus tôt dans la soirée, la fédération française de judo avait indiqué que les judokas français, dont le double champion olympique Teddy Riner, ne se rendraient pas en Russie en raison des mesures imposées par le pays pour lutter contre l'épidémie de nouveau coronavirus.