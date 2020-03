Coronavirus - Le nombre quotidien de nouvelles infections en Corée du Sud passe sous la barre des 100

(Belga) Le nombre de nouvelles infections au coronavirus annoncé quotidiennement en Corée du Sud est repassé sous la barre des 100 pour la première fois en plus de trois semaines, ressort-il des statistiques publiées dimanche par les autorités sanitaires locales.

Septante-six nouvelles infections ont été enregistrées samedi par les centres coréens pour le contrôle et la prévention des maladies, ce qui porte le nombre total de personnes diagnostiquées avec le virus dans le pays à 8.162. Le nombre de décès a, lui, explosé, passant de 3 à 75. Les derniers chiffres confirment une tendance à la baisse des nouvelles infections ces derniers jours. La Corée du Sud a en outre fait état vendredi d'un nombre plus élevé de guérisons que des nouvelles infections pour la première fois depuis le début de l'épidémie. La plupart des cas sont concentrés dans la ville de Daegu et sa région, dans le sud-est du pays. (Belga)