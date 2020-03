Coronavirus - Le pape est sorti du Vatican pour prier dans une basilique de Rome

(Belga) Le pape François a quitté le Vatican dimanche après-midi pour aller prier dans une basilique de Rome, a annoncé le Saint-Siège.

"Cet après-midi, peu après 16H00 (15H00 GMT), le pape François a quitté le Vatican en privé et s'est rendu à la basilique de Sainte-Marie Majeure, pour adresser une prière à la Vierge", indique le Saint-Siège dans un communiqué. Rome, comme le reste de l'Italie, est soumise depuis mardi à un strict confinement en raison de l'épidémie de coronavirus. Ses habitants ne peuvent sortir de chez eux que pour des raisons impérieuses, se rendre au travail, aller faire leurs courses ou à la pharmacie. Le pape a ensuite "parcouru à pied, comme pour un pèlerinage, une portion de la Via del Corso", une des principales artères de Rome, complètement vide, pour se rendre à pied dans l'église de San Marcello al Corso, accompagné seulement de quelques officiers de sécurité. Dans cette dernière église se trouve un crucifix miraculeux qui en 1522 fut porté en procession dans les quartiers de la ville pour mettre fin à la "Grande Peste" à Rome. Le pontife argentin a prié pour "la fin de la pandémie qui frappe l'Italie et le monde, a imploré la guérison des nombreux malades", poursuit le Saint-Siège. Ses prières s'adressaient "également aux travailleurs de la santé, aux médecins, aux infirmières et à ceux qui, ces jours-ci, par leur travail, garantissent le fonctionnement de la société", Le pape est rentré au Vatican vers 17H30 (16H30 GMT).