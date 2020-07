Coronavirus - BILAN MONDIAL: l'OMS enquête en Chine, la France rouvre ses stades

Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

Plus de 556.000 morts dans le monde

La pandémie a fait au moins 556.140 morts dans le monde, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi à 19H00 GMT. Plus de 12.361.580 cas d'infection ont été diagnostiqués dans 196 pays et territoires.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché, avec 133.969 décès. Suivent le Brésil avec 70.398 morts, le Royaume-Uni (44.650), l'Italie (34.938) et le Mexique (33.526).

L'OMS enquête en Chine

Un épidémiologiste et un spécialiste de la santé animale de l'Organisation mondiale de la santé se rendent ce week-end en Chine pour une mission exploratoire visant à déterminer l'origine du nouveau coronavirus.

L'équipe de l'OMS aura des entretiens avec des responsables chinois et déterminera les lieux que la future mission devra visiter, a précisé Mme Harris, porte-parole de l'OMS Margaret Harris. "L'une des plus grandes questions est de savoir si le virus a été transmis à l'homme par un animal, et de quel animal s'agit-il", a-t-elle rappelé. "Nous savons que le coronavirus est très similaire à un virus présent chez les chauve-souris, mais est-il passé par un animal intermédiaire? C'est une question que devons voir résolue", a-t-elle poursuivi.

Dans une déclaration inhabituellement positive à l'égard de l'OMS, les Etats-Unis ont salué cette enquête comme "une étape nécessaire pour avoir une compréhension complète et transparente de la manière dont ce virus s'est répandu dans le monde".

Plus de 70.000 morts au Brésil

Le Brésil a franchi vendredi le cap des 70.000 morts du coronavirus, et avec un niveau de nouvelles contaminations en 24 heures toujours très élevé -- plus de 45.000 -- qui ne laisse pas entrevoir une rapide inflexion de la courbe de la pandémie.

Kazakhstan: pas de nouveau virus mortel

Le Kazakhstan a démenti des affirmations de l'ambassade chinoise selon laquelle un nouveau virus, plus mortel que le Covid-19, se répand dans plusieurs régions de ce gigantesque pays d'Asie centrale.

Espèces sauvages et maladies infectieuses

La criminalité liée aux espèces sauvages et l'exploitation non durable de la nature augmentent le risque de transmission de maladies telles que le nouveau coronavirus, causées par des agents pathogènes se propageant de l'animal à l'homme, selon un rapport d'une agence onusienne.

Bolivie: la présidente "asymtomatique"

La présidente bolivienne par intérim Jeanine Añez, qui a annoncé jeudi qu'elle avait été testée positive au coronavirus, est "asymptomatique", a déclaré vendredi son médecin personnel.

Violences en Serbie

Des violences ont émaillé vendredi à Belgrade la quatrième soirée de manifestations contre la gestion de la pandémie par les autorités serbes, des manifestants jetant pierres, pétards et fumigènes vers les forces de l'ordre devant le parlement.

Ouverture des frontières

La Norvège va rouvrir mercredi ses frontières aux touristes de la plupart des pays européens où le niveau d'infection est jugé "satisfaisant", et dont fait partie la France.

La Grèce a quant à elle décidé, suite à l'augmentation des cas dans les Balkans voisins et à plusieurs cas "importés", de prendre des mesures "pour les ressortissants de pays voisins arrivant par la frontière terrestre".

La France rouvre ses stades

En France, les stades de football, privés de match officiel depuis mars, retrouvent du public ce week-end, avec des rencontres amicales, un maximum de 5.000 spectateurs et un protocole sanitaire strict.

Le voile au lieu du masque

Un responsable indonésien a demandé aux femmes fonctionnaires de sa région de porter un voile sur le visage au lieu d'un masque pour se protéger du coronavirus, déclenchant la colère des défenseurs des droits des femmes.