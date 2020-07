Coronavirus: le point sur la pandémie

Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Imbroglio à Lérida -

La justice espagnole a suspendu lundi le reconfinement à domicile des habitants de la zone de Lérida en Catalogne (Nord-Est), estimant que ces mesures prises dimanche par le gouvernement régional étaient "contraires au droit".

Ce foyer de contagion, peuplé de près de 200.000 personnes et situé à environ 150 km de Barcelone, est l'un de ceux qui préoccupe le plus le pays.

- Tanger et Manille se reconfinent -

Au Maroc, la ville de Tanger (Nord) peuplée d'environ un million d'habitants est reconfinée depuis lundi midi (11H00 GMT) après l'apparition de foyers épidémiques.

A Manille, les 250.000 habitants de Navotas, une des 16 villes qui composent la tentaculaire capitale des Philippines, vont à nouveau être confinés à domicile pour deux semaines dans les prochains jours.

- L'Amérique latine, deuxième en nombre de décès -

La région Amérique latine et Caraïbes est devenue lundi la deuxième région la plus touchée au monde par la pandémie du nouveau coronavirus en nombre de morts, avec quelque 145.000 décès officiellement recensés, selon un comptage de l'AFP.

La région a ainsi dépassé les bilans des États-Unis et du Canada, et se situe derrière l'Europe qui comptait plus de 200.00 décès lundi matin.

- Plus de 569.000 morts -

La pandémie a fait au moins 569.135 morts dans le monde, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles lundi à 11h00 GMT.

Les États-Unis sont le pays le plus touché, avec 135.205 décès. Suivent le Brésil avec 72.100 morts, le Royaume-Uni (44.819), le Mexique (35.006) et l'Italie (34.954).

- Couvre-feu en Afrique du Sud -

L'Afrique du Sud réimpose un couvre-feu à partir de lundi et interdit à nouveau la vente d'alcool après une recrudescence des cas de coronavirus.

- Inquiétude à Sydney -

En Australie, les habitants de Sydney sont priés de limiter les soirées festives suite à l'apparition d'un nouveau foyer épidémique dans un pub de la ville, alors que cinq millions d'habitants de Melbourne (Sud-Est) sont à nouveau confinés pour six semaines.

- Mise en garde de Berlin -

La "menace" d'une deuxième vague est "réelle", a mis en garde lundi le ministre allemand de la Santé, appelant notamment ses compatriotes en vacances aux Baléares à respecter les gestes barrières dans ce lieu de villégiature particulièrement prisé des Allemands.

Plusieurs vidéos ont montré des dizaines de touristes allemands ou britanniques, parfois ivres, faire bruyamment la fête dans les rues de Majorque, sans porter de masque ni respecter de distance de précaution.

- L'appel des super riches -

Un groupe de 83 millionnaires parmi lesquels le cofondateur du géant américain des glaces Ben & Jerry's, Jerry Greenfield, ou le réalisateur britannique Richard Curtis, a appelé lundi à taxer davantage les plus riches de la planète "immédiatement" et "de manière permanente", afin de contribuer à la reprise après la crise générée par la pandémie de nouveau coronavirus.

"Alors que le Covid-19 frappe le monde, les millionnaires comme nous avons un rôle essentiel à jouer pour guérir le monde", écrit dans une lettre ouverte ce groupe baptisé "Millionaires for Humanity".

burs-kd/ber/lch